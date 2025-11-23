Nel corso di mirati servizi straordinari di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno eseguito una serie di verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, sicurezza stradale e rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

Durante l’attività sono stati controllati 53 veicoli e 61 persone, con l’elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, nonché il ritiro di due patenti di guida e due carte di circolazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia