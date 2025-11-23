Dal momento che non è stato possibile investirli per un serbatoio al servizio della scuola, i nostri gettoni di presenza saranno utilizzati per l’acquisto di computer.

E’ in estrema sintesi l’iniziativa adottata dal gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, che lo scorso settembre aveva proposto, invano, di effettuare una donazione per dotare il ‘Montalcini’ dii un’autoclave, utile a fronteggiare le continue sospensioni del servizio idrico.

