E’ in programma oggi, 23 novembre, la consueta traslazione annuale del corpo di San Pio, un momento atteso da tutti i fedeli e devoti sparsi in ogni angolo del Mondo. Il corpo del Santo sarà traslato dalla chiesa inferiore del Santuario di San Pio fino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Poi, nella primavera del 2026 ritornerà nella cripta della nuova chiesa progettata da Renzo Piano. E’ un momento che avviene per ragioni pastorali, in modo da facilitare l’accesso dei pellegrini alla reliquia a seconda del periodo dell’anno e delle condizioni meteorologiche.

