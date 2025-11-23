La stragrande maggioranza degli addetti del comparto privato italiano lavora in aziende di piccole e medie dimensioni (Pmi), vale a dire aziende con meno di 249 addetti. In Italia sono 18 milioni e 644mila i dipendenti delle aziende private e di questa platea il 76,4% lavora per Pmi con dato di 14 milioni e 242mila persone. Il dato che emerge nell’ultimo report dell’ufficio studi della Cgia di Mestre.

Diciottesima in Italia e prima in Campania la circoscrizione provinciale sannita in termini d’incidenza degli occupati in Piccole e medie imprese, sul totale degli occupati nel comparto private. Nel Sannio sono 48.603 gli occupati nelle Pmi a fronte di 50.944 lavoratori di imprese private come dato totale, con incidenza pari al 95,4 per cento.

