Scampato il pericolo di morte, che per diverse ore era stato drammaticamente attuale, era poi venuta la fase della prima convalescenza al ‘San Pio’ di Benevento.

Superato anche quello step, ora la lunga e non certo facile fase della riabilitazione. Gaetano, diciassettenne di Foglianise vittima del pestaggio avutosi a a Montesarchio ai principi del mese di ottobre, è stato da poche ore trasferito in una clinica di Ferrara.

