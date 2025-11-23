«La cosa difficile non è capire quali sono i problemi su cui intervenire, ma come reperire le risorse e programmare i lavori. Per quanto riguarda il campo polivalente l’amministrazione si è già attivata, ma bisogna comprendere che ci vuole tempo».

È un appello al buonsenso, quello che il sindaco di Cusano Mutri, Pietro Crocco, rivolge tanto ai cittadini quanto all’opposizione, rispondendo all’interrogazione consiliare del gruppo di minoranza Nuova Cusano, che due giorni fa ha richiamato l’amministrazione a intervenire con urgenza per risanare le condizioni del campo sportivo di contrada Triterno.

