Acqua torbida dai rubinetti, limitazioni anche a Campolattaro

Così come accaduto nel mese di ottobre, il Comune di Campolattaro ha dovuto limitare l’utilizzo dell’acqua a causa della torbidità delle sorgenti.

Difatti anche il Comune di Campolattaro ha ricevuto una nota dell’Alto Calore Servizi S.p.A, con la quale si chiede, a titolo precauzionale, l’emissione di ordinanza sindacale che limiti l’utilizzo dell’acqua erogata ai soli fini igienico-sanitari, così come era stato per Pontelandolfo.

La causa, infatti, è comune e riguarda l’intorbidimento delle sorgenti ubicate nel territorio di Pontelandolfo. Una situazione che non è nuova ai due Comuni, e che si sta ripetendo con una certa frequenza, soprattutto a seguito di piogge intense.

