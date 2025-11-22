I Carabinieri della Stazione di Morcone, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, hanno individuato tre soggetti di etnia straniera che si sono resi responsabili del tentativo di furto ai danni di un’azienda dell’alto Tammaro.

I ladri, introdottisi all’interno di un opificio, hanno dovuto desistere dal loro intento a causa dell’attivazione dei sistemi di allarme e del successivo intervento di due pattuglie dell’Arma.

