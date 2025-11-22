Un provvedimento per fugare il rischio crolli.

La sindaca di San Martino Sannita Angela Marginetti ha firmato un’ordinanza che impone ai proprietari di alcuni vecchi edifici di Cucciano di occuparsi della messa in sicurezza o della demolizione degli immobili.

La problematica è entrata anche nell’alveo del dibattito politico, con il gruppo di opposizione che dieci giorni fa aveva invocato l’adozione di misure in grado di garantire l’incolumità pubblica.

