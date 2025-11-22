La campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in programma domani e lunedì è terminata. Gli schieramenti si sono dati battaglia in questo ultimo mese. Programmi, promesse, ambizioni ma anche attacchi dall’una e dall’altra parte. Ora, dalle parole si dovrà passare… alle urne. A scegliere saranno i cittadini.

A loro il compito di disegnare la nuova mappa del consiglio regionale. L’appello finale dei candidati è stato unanime: «andate a votare».

