Celebrata ieri mattina, con la presenza degli amministratori comunali, la consegna di tre nuovi bus elettrici per la flotta del trasporto pubblico locale cittadino. Tre unità con motore alimentato da elettricità e dunque ad emissioni quasi zero.
Un’immissione che va ad aggiungersi ad altri pullman a basse emissioni introdotti nella flotta cittadina negli ultimi anni, tra cui gli undici bus (uno ibrido e gli altri diesel ma euro 6) ottenuti nell’interazione istituzionale coni la Regione.
