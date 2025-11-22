Gli ultimi dettagli tattici da limare, qualche dubbio importante ancora da sciogliere e un ostacolo, il Cosenza, in grado di nascondere insidie notevoli. Archiviato il successo al debutto contro il Monopoli, per il Benevento di Antonio Floro Flores è di nuovo tempo di scendere in trincea. Smaltito l’entusiasmo dell’esordio, il tecnico napoletano arriva al match del “San Vito-Marulla” dopo la prima vera settimana di lavoro con la sua squadra, un programma tipo che ha acceso i riflettori sulla metodologia nuova dell’ex Primavera e sulle richieste incessanti ai suoi ragazzi, per ogni reparto.

