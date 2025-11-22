Ormai una situazione ricorrente quella che vede Pontelandolfo fare i conti con la torbidità dell’acqua.

Infatti, come comunicato dall’Alto Calore Servizi spa., a seguito delle recenti intense precipitazioni si è registrato un significativo aumento della torbidità a carico delle sorgenti Grotte e Sorgenza del Comune.

Una situazione che si ripete ormai annualmente è che si era già verificata meno di un mese fa. Tant’è che il Sindaco aveva revocato il precedente provvedimento di limitazione all’utilizzo dell’acqua solo lo scorso 10 novembre, e alcune limitazioni sussistevano ancora limitatamente all’uso dell’acqua ai soli fini igienico-sanitari nel centro urbano.

