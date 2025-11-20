Un impulso per avviare in tempi rapidi gli affidamenti degli incarichi per affrontare i problemi legati a nevicate e strade ghiacciate sulla rete provinciale.
E’ una delle ultime determinazioni della Provincia di Benevento, che deve curare ben 1.300 chilometri di viabilità che si sviluppa in buona misura su aree collinari e montuose, con la necessità – al di là delle temperature invernali – di una pianificazione attenta ad esigenze che restano rilevanti.
