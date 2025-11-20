Puntualissimo. Roberto Fico, candidato Presidente della Regione Campania quale figura di comunione del Centrosinistra, ha fatto tappa all’ora di pranzo di ieri a Sant’Agata de’ Goti. Una tappa non casuale se è vero che ad attenderlo nel Centro saticulano, insieme ad un folto gruppo di simpatizzanti e amministratori locali e di paesi limitrofi, vi era Gianna Piscitelli, imprenditrice candidata al seggio consiliare proprio tra le fila della lista ‘Fico Presidente’. E proprio presso la nota attività ristorativa che la medesima gestisce con il fratello Gabriele si è avuto un momento di confronto seguito, poi, da uno conviviale.

