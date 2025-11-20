Una coppia che funziona, che continua a crescere e che guida il Benevento anche nel suo processo di transizione. Tra le nuove sfumature della Strega guidata da Floro Flores, Antonio Prisco e Mattia Maita continuano ad occupare un posto di rilievo tra i direttori d’orchestra di questa squadra. Un duo affiatato quello composto dal canterano giallorosso, tornato su livelli di rendimento altissimi dopo l’exploit e poi il crollo rovinoso della passata stagione. E dall’ex Bari, che la scorsa estate ha scelto di sposare il progetto Strega dopo aver percepito possibilità di trionfo importanti, con il mirino puntato perennemente sulla Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia