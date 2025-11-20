«Tu non sei la tua diagnosi, sei Chiara». Chiara ha 24 anni, è di Frasso Telesino, è diplomata in Amministrazione, Finanza e Marketing e attualmente è impegnata nel progetto di tirocinio “Nessuno Escluso”, in cui è accompagnata dal sindaco di Frasso Pasquale Viscusi e dalla dottoressa Meccariello. Due figure che hanno svolto un ruolo fondamentale nel percorso di rinascita della ragazza.

Insieme ad una terza figura, la dottoressa G.M. di Airola. Fu proprio quest’ultima a prescriverle quella frase, semplice ma potente allo stesso tempo: lei, Chiara, non era la sua diagnosi.

