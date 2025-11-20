Lunedì il Ministro Valditara, oggi Salvini. Prima ancora alcuni Sottosegretari: la Lega non si è risparmiata, mobilitata per sostenere i suoi candidati, in primis Luigi Barone.

Questa campagna elettorale è stata molto intensa. Tanti candidati in corsa, un dibattito acceso tra i due schieramenti su temi come sanità, trasporti, scuola e lavoro. Come l’ha vissuta?

“L’ho vissuta come un’opportunità per parlare direttamente con migliaia di cittadini dei temi che toccano la vita quotidiana delle persone. Ho cercato di portare il linguaggio della verità, numeri precisi, proposte, senza inseguire la polemica fine a sé stessa di cui i sanniti ormai sono stufi”.

Il centrodestra con Edmondo Cirielli candidato alla Presidenza della Regione ha messo in campo ministri, sottosegretari e la stessa premier Giorgia Meloni. Faccia un pronostico sull’esito di queste elezioni al di là dei sondaggi.

“I sondaggi servono solo a generare chiacchiere. Quello che conta davvero è il lavoro sul territorio, ascoltare i cittadini e dare risposte serie ai loro problemi. La presenza di ministri e della premier dimostra attenzione verso la Campania e il Sannio. Dobbiamo rimediare ai disastri dell’ultimo ventennio in cui i governi di centrosinistra ci hanno lasciato una Campania che ha fatto passi indietro su tutto, sanità, lavoro, trasporti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia