La giunta del Comune di Foiano di Val Fortore, a valle della giornata di studi tenutasi lo scorso fine settimana, ha deciso di intitolare una Piazza a Padre Antonio Casamassa.

Padre Antonio Casamassa nacque a Foiano di Val Fortore il 29 giugno 1886 da Giovanni Casamassa, commerciante, e Maria Giovanna Gentilcore, casalinga. Per la coincidenza della sua nascita con la festività degli Apostoli Pietro e Paolo, fu battezzato col nome Pietro. Assumerà poi, da Religioso, quello di Antonio, dopo essere entrato, a 16 anni, nell’Ordine Eremitano di S. Agostino in Napoli.

