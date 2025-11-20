E’ un De Luca in ottima forma dialettica, pirotecnico come sempre, che in qualche passaggio sfiora addirittura l’irriverenza, quello che viene a sponsorizzare la lista ‘A testa alta’, formazione da lui promossa.

Probabilmente, è talmente convinto della vittoria del centrosinistra, da concedersi il lusso di menare fendenti, a qualche giorno dal responso delle urne, più a coloro che sulla carta dovrebbero essere alleati piuttosto che su Cirielli, cui dedica solo una stoccata. Ma, su Manfredi soprattutto e, poi, con Fico e Mastella, questi ultimi due non degnati neppure di menzione, spara bordate terrificanti. Insomma, di sassolini dalle scarpe, il governatore uscente se ne toglie, eccome!

A Benevento è venuto a sostenere Mino Mortaruolo, “una persona perbene, un amico che ha aiutato il lavoro della giunta regionale senza mai chiedere alcunché, ha fatto il militante”.

“Pertanto, era doveroso venire qui a sostenerlo, a chiedervi di rimandarlo nel consiglio regionale. E, visto che vi trovate, date il voto pure a Stefania Pavone”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia