Un’onda da cavalcare, un’accelerata da dare specialmente in trasferta, per provare ad arrivare davanti a tutti al giro di boa. Cinque tappe in un mese per decidere chi sarà campione d’inverno, titolo sempre simbolico, per non dire platonico (e il Benevento ne sa qualcosa, visto quanto accaduto l’anno scorso), ma che comunque è garanzia di fiducia e autostima per ogni squadra. In corsa non solo le prime tre della classe, ma anche il Cosenza che, grazie allo straordinario rendimento avuto nelle ultime dieci giornate, si è inserito di prepotenza.

