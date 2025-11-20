Assolti due giovani (C.D. 34enne e E.S. 31enne entrambi di Benevento), difesi dall’avvocato Antonio Leone, accusati entrambi di lesioni aggravate plurime, con sentenza emessa nelle ultime ore. Secondo la tesi accusatoria a fare le spese dell’aggressione da parte dei due nel settembre del 2021 sarebbe stato un pensionato allora 74enne di Benevento che, trovandosi a bordo di un bus urbano, avrebbe subito la reazione violenta da parte di due giovani, che secondo l’imputazione lo avrebbero prima colpito malmenandolo e poi spinto a terra, costringendolo alle cure del nosocomio cittadino dove era stato trasportato con ambulanza, immediatamente dopo l’accaduto.

