“Abbiamo ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento da due milioni di euro per la riqualificazione dell’area industriale di Ponte Valentino: il finanziamento permetterà di avviare un intervento ampio e moderno, pensato per rendere Ponte Valentino un’area più sicura, efficiente e attrattiva per le imprese. Sono previsti il potenziamento dell’illuminazione pubblica con sistemi smart, l’estensione della fibra ottica e un importante rafforzamento della videosorveglianza, elementi decisivi per la competitività e la sicurezza delle aziende insediate”, quanto reso noto dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

