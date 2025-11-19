Oggi, mercoledì 19 novembre, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà nel Sannio per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della lista “A Testa Alta”. L’incontro si terrà alle 12 presso l’Università “Giustino Fortunato” di Benevento. Interverranno i candidati della lista provinciale “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo e Stefania Pavone. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Vincenzo De Luca. Torna nel Sannio anche Roberto Fico.

