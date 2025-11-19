Un lento processo di trasformazione che in campo sta lasciando già i primi segnali. Non una corsa contro il tempo ma un vero e proprio percorso di crescita, per lavorare in sintonia con la squadra verso la propria idea di calcio dopo aver gettato le basi della metamorfosi. Il primo Benevento di Antonio Floro Flores ha aperto il suo ciclo in campionato col piede giusto: tre gol a referto, una dose massiccia di occasioni create, pochi rischi incassati e un clean sheet mancato solo all’ultimo secondo, con il risultato già in ghiaccio. Maita e compagni hanno indirizzato la partita nel verso giusto sin dal primo approccio, con intensità, pressione alta e scambi nello stretto.

