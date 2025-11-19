Base popolare illustra, con il candidato Nicola Boccalone, le possibili prospettive di sviluppo. Interessante il convegno proposto dal nascente soggetto politico, Base Popolare, presso la Biblioteca provinciale di Corso Garibaldi. Aperto a più candidati alla carica di consigliere regionale nel Collegio di Benevento, ancorché di diversa estrazione culturale, l’incontro ha registrato la partecipazione del candidato della lista Cirielli Presidente. Incentrato su un tema specifico di grande interesse, assolutamente svincolato dalle logiche elettorali, l’incontro ha illustrato i possibili sviluppi del cosiddetto Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne, soprattutto nelle aree periferiche e ultraperiferiche, condannate, secondo i dati statistici, alla inesorabile scomparsa nel prossimo decennio.

L’evento, ha registrato la partecipazione di Tammaro Chiacchio, già docente di diritto amministrativo presso l’Università del Sannio, che ha esposto una interessante relazione introduttiva, poi sottoposta al candidato Boccalone con il contributo dei moderatori, Rocco Felato e Stefano Stisi, rappresentanti sul territorio di Base Popolare.

