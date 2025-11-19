Il percorso è appena cominciato. Una prova convincente e tre punti importanti per restare aggrappato alle posizioni di vertice, è stato per il Benevento sicuramente il modo migliore per inaugurare il nuovo corso e anche per dare alla società ancora maggior convinzione nella scelta di affidare la panchina ad Antonio Floro Flores. Non una soluzione ad interim, come conferma l’arrivo di un nuovo allenatore alla guida della formazione Primavera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia