Una pattuglia della Polizia Municipale di Benevento ha intercettato un Quad di piccole dimensioni, in via Padre Pio, nei pressi dello svincolo Benevento Ovest, mentre il conducente si apprestava a immettersi sulla Tangenziale di Benevento. Il mezzo, condotto da un 43enne residente in provincia, era privo di targa e, a seguito dei controlli, è risultato mai immatricolato, sprovvisto di assicurazione e guidato da una persona che non aveva mai conseguito alcun titolo abilitativo alla guida.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia