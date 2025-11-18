Non si è fatta attendere la controreplica del gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ alle parole del sindaco Giuseppe Ricci e dell’assessore all’Ambiente Giacomo Zampetti, centrate sulla responsabilità dell’eliminazione dell’area verde accanto alla pista di pattinaggio di via Manzoni.

I due esponenti dell’amministrazione hanno puntato il dito verso la modifica del progetto di ammodernamento della struttura sportiva che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una nuova pista proprio dove insisteva il piccolo bosco e l’aiuola distrutti dalla ditta appaltatrice dell’intervento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia