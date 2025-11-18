E’ il candidato della Lega al Consiglio regionale della Campania, Luigi Barone, a fotografare, nel corso dell’incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, la situazione della provincia di Benevento e dell’intera Campania alla luce della classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi pubblicata ieri: “Benevento perde 11 posizioni nel settore istruzione e formazione, passando dal 70° posto del 2024 all’81° nel 2025. Napoli resta tra le ultime, al 99°, Caserta scende alla 96°, Salerno si conferma 86° e Avellino 58°”. Numeri inclementi snocciolati alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

