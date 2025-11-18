Via libera per un considerevole contingente di immissioni in servizio per la rete territoriale dell’Asl di Benevento. Assunti e avviati alla presa servizio due biologi destinati al laboratorio analisi rispettivamente di Sant’Agata de’ Goti e a quello di San Bartolomeo in Galdo; due dermatologi assegnati rispetti al distretto telesino e a quello fortorino; un odontoiatra assegnato al distretto di Montesarchio e in particolare al presidio Asl di Sant’Agata de’ Goti ed uno psicologo per quello fortorino.

