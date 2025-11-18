“Sono 72 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo nella provincia di Benevento”.

Il dato è riportato nel quarantunesimo bollettino della ‘Data Room’ di AsTro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda Sanitaria locale (Asl), da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.). Secondo AsTro stando ai dati Asl rispetto la popolazione complessiva la percentuale di persone in cura nel 2024 rispetto al totale è pari allo 0,03%.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia