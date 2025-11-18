Furto sventato, nel pomeriggio di ieri, presso il campo sportivo di Forchia. Tutto grazie al pronto intervento dell’Arma dei Carabinieri e al senso di responsabilità di un cittadino. Tutto inizia quando il primo cittadino Gerardo Perna Petrone viene contattato da un cittadino che segnalava rumori sospetti provenienti dai locali spogliatoio del campo sportivo comunale di via Palata Pizzone, chiedendo chiarimenti circa eventuali lavori in corso. Accertato che presso l’impianto non era autorizzata alcuna attività, il Sindaco ha immediatamente informato il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Arpaia, il quale ha disposto l’invio urgente di una pattuglia sul posto.

