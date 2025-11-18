Il Sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto ha deciso di conferire l’onorificenza della cittadinanza onoraria a ben due personalità di spicco che operano nel Comune: si tratta del Dott. Cesare Pisacane e dell’Arch. Vincenzo Corvino.

Entrambi, pur non essendo nati e non risiedendo a Colle Sannita, nel corso della propria vita hanno dimostrato un non comune affetto, interessamento, amore e dedizione verso il Comune e la comunità collese tutta.

