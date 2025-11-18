Un pomeriggio in cui riprendersi tutto. Giacomo Ricci contro il Monopoli ha vissuto il suo nuovo primo giorno in giallorosso: un inizio alternativo per l’esterno della Strega, tornato al centro della scena dopo una primissima parte di stagione dalle sfumature negative. Un gol bellissimo, il primo della sua esperienza all’ombra della Dormiente: stop di destro e conclusione micidiale col mancino, all’incrocio. E anche Piana, che aveva cercato di disinnescare l’impossibile fino a quel colpo, è stato costretto ad arrendersi, fulminato da una traiettoria che non gli ha lasciato scampo. “Vittoria e primo gol con questa maglia” ha scritto l’ex Cosenza e Bari sui social per celebrare quello che, con ogni probabilità, può essere presentato come il giorno della sua rinascita.

