Ad Antonio Floro Flores è bastato qualche giorno per conoscere il Benevento. Non ancora per capirne l’essenza, ma comunque il (poco) tempo avuto a disposizione è stato sufficiente per rendersi conto di ciò di cui avesse bisogno la squadra dopo un esonero tanto inatteso quanto traumatico. Non era affatto scontato che il nuovo allenatore ottenesse da subito il consenso del gruppo e l’adesione alla sua idea di calcio, ma il tecnico napoletano c’è riuscito grazie a un approccio soft nei confronti dei calciatori, unito evidentemente a quel potere seduttivo che appartiene ai predestinati.

