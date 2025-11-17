M5S, Francesca Maio: “La Regione di Fico valorizzerà il talento delle donne”

Cosa l’ha spinta a candidarsi alle Regionali?

“Ho deciso di candidarmi perché credo che la Regione debba tornare a essere vicina alle persone, un luogo dove i cittadini trovano risposte e non porte chiuse. Per me la politica non è una carriera, ma un impegno civile: ascoltare, capire, agire. I valori che mi guidano sono quelli in cui credo da sempre – uguaglianza di opportunità, responsabilità e innovazione che parte dal territorio. Il Movimento 5 Stelle è la mia casa dal 2007, perché è l’unica forza coerente con principi come legalità, partecipazione, tutela dei beni comuni e diritti dei cittadini. In questi anni ha dimostrato che un modo diverso di fare politica è possibile: più giusto, più trasparente, più vicino alla gente”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia