Vannucchi 6: Per lunghi tratti del match deve solo guidare la sua difesa, senza mai sporcarsi i guantoni. Timidi i segnali lanciati da Scipioni e Greco, più intraprendente Volpe che non trova spazi per colpire. Clean sheet cancellato a tempo scaduto
Scognamillo 6,5: La solita partita di personalità di uno dei leader di questa squadra. Chirurgico in fase difensiva, anche nell’anticipare la giocata per non lasciare spazi in profondità. Si affaccia anche in zona cross, armando l’incornata di Tumminello. Sicuro
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia