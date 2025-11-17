Anche Paupisi ha risposto presente, mostrando una partecipazione straordinaria nell’incontro con il candidato del Pd alle elezioni regionali, Giovanni Cacciano.

Dalla comunità paupisana, infatti, arriva forte il messaggio di un desiderio di politica vera, l’ennesimo di questa campagna elettorale. Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro dal segretario dem, l’attenzione del Partito Democratico verso le aree interne, che la Destra vuole accompagnare nel loro declino – ha sottolineato in maniera decisa Giovanni Cacciano -, nel mentre esse sono patrimonio di inestimabile valore e una risorsa non ancora sfruttata appieno”.

