Recupero palla alto, inserimento in area e destro a baciare il palo lontano. Poi in ginocchio sotto la Sud a scaricare tutta l’adrenalina del suo primo gol in campionato con la maglia del Benevento. L’ha fatto bellissimo Antonio Prisco, un momento che vale un sogno inseguito fin da bambino: “Una gioia immensa – racconta il centrocampista nel postpartita – poi farlo qui davanti ai nostri tifosi: per un ragazzo come me che ha fatto tutta la trafila dal settore giovanile è un altro sogno che si avvera”.

