Benevento, Maita non ha dubbi: “Con questo club si va in Serie B”

Una risposta imponente, da grande squadra capace di prendersi la vetta per poche ore contro un avversario notevole e dopo giorni intensi. Il Benevento torna a ruggire al “Vigorito” e lo fa con una delle prestazioni migliori dell’anno: tecnica, intensità e qualità nello stretto le armi di una squadra in grado di indirizzare sin da subito la partita. Grazie a uno schema chirurgico da palla inattiva e a una perla di Mattia Maita, fenomenale nel tagliare in due la linea avversaria per servire a Lamesta il pallone del vantaggio su un piatto d’argento.

