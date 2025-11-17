Il nuovo Benevento di Floro Flores parte deciso: l’esordio del tecnico napoletano sulla panchina giallorossa si concretizza in un 3-1 inequivocabile e senz’appelli al Monopoli, che permette alla Strega di scavalcare il Catania e di doversi accontentare del secondo posto solo per via della rimonta di rigore (due i penalty concessi) della Salernitana ai danni del Team Altamura. Poco contano in questo momento gli effetti sulla classifica, ciò che invece è più importante è che il risultato ottenuto contro i biancoverdi pugliesi e soprattutto la prestazione offerta contro la squadra che vantava il miglior rendimento esterno di tutto il girone non possono che generare buone speranze. Senza farsi prendere dagli entusiasmi da verità rivelata e mettendo da parte perplessità da prevenuti, si può dire che il primo vagito del nuovo corso sia stato senz’altro incoraggiante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia