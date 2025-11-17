Probabilmente non poteva immaginare esordio migliore. Alla prima tra i professionisti e sulla panchina del Benevento, Antonio Floro Flores trova una vittoria convincente contro il Monopoli, che permette di inaugurare al meglio il nuovo corso. Non si prende meriti il tecnico napoletano, anzi rivolge ringraziamenti a chi gli è stato affianco in questi giorni e al suo predecessore: «Non mi aspettavo un esordio così, ma mi aspettavo sicuramente una grande reazione del gruppo e dei ragazzi. Voglio fare innanzitutto i complimenti più sinceri a tutto lo staff, in particolare a Monticciolo perché lo schema sul primo gol è frutto del suo lavoro. Sono stati tutti eccezionali, nonostante il tempo a disposizione sia stato poco. Devo ringraziare anche Auteri perché mi ha lasciato una squadra ben allenata e ben messa fisicamente: questo mi ha consentito di aggiungere qualcosa di mio, ma siamo solo all’inizio».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia