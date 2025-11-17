Avvicendamento ai vertici dell’Istituto penale minorile di Airola. In luogo di Elisabetta Cinque, infatti, si è da qualche giorno insediata Giulia Magliulo. Tanto come da nomina del Dipartimento di Giustizia minorile.
Con una solida formazione nel campo del diritto e una lunga esperienza maturata all’interno del Ministero della Giustizia, la Magliulo rappresenta una figura di riferimento nell’Amministrazione penitenziaria in forza di un percorso che l’ha vista ricoprire prudimi incarichi di rilievo.
