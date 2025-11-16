“Siamo nati per ribaltare i pronostici come Fratelli Italia, lo faremo anche in questa elezione, anche perché da un lato c’è l’esperienza, la capacità del buon governo nazionale, il contatto con il territorio e una coalizione coesa, dall’altro noi vediamo l’improvvisazione, una coalizione che litiga già su tutto, ancora prima di potersi presentare davanti agli elettori, è una vecchia politica che prova a camuffarsi come nuova politica”.

A Cautano e Montesarchio, i paesi dei due candidati meloniani al consiglio regionale Mario Ferraro e Annalisa Clemente, fa tappa Giovanni Donzelli, uno dei leader di FdI, secondo Ferraro, “il numero 2” (“Non è vero – si schermirà l’interessato – perché dopo la nostra presidente Giorgia Meloni siamo tutti sullo stesso piano)”.

“Il Pd e il Movimento 5 Stelle – ha proseguito Donzelli – stanno offrendo uno spettacolo indecoroso, ma l’eccessiva sicurezza è un errore gravissimo in politica: dopo aver perso nelle Marche perderanno anche in Campania e noi – ribadisco – i pronostici li abbiamo sempre ribaltati”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia