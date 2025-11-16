“Non è attaccamento alle poltrone ma senso di responsabilità verso la Città e verso i cittadini che mi hanno eletto. I prossimi mesi ci permetteranno di completare lavori e impegni avviati, assicurando un governo politico e non tecnico”.

Sono le parole che vengono dal sindaco Salvatore Riccio in evidente risposta alla nota dell’opposizione consiliare che, un paio di giorni addietro, aveva annotato come “il gruppo di potere che governa la città tenta disperatamente di restare aggrappato alle poltrone per qualche mese ancora, ignorando i veri problemi della comunità”. Il tutto con riferimento alla vicenda della avviata procedura di decadenza del Sindaco Riccio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia