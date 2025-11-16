“Restiamo sempre più allibiti al cospetto di quello che continua ad avvenire a Pago Veiano, paese dove non c’è mai limite al peggio amministrativo”. Così il gruppo di opposizione ‘Insieme’ di Pago Veiano. Ieri abbiamo riportato alcuni rilievi manifestati in merito alla questione furti e alla opportunità di installare un sistema di videosorveglianza. Ma il pressing sulla maggioranza De Ieso resta alto, perché i consiglieri Giovanni Carpinone, Nicola Gagliarde e Cinzia Antonino hanno sollevato dubbi anche sulla recente installazione di pannelli fotovoltaici.

