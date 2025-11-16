Un dato in profondo negativo, che rischia di peggiorare, emerso dal rapporto dell’Ufficio Studi di Confcommercio, presentato in vista dell’iniziativa ‘inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono’, in programma a Bologna il 20 e 21 novembre a Palazzo Re Enzo.

Negli ultimi dodici anni – racconta lo studio – il tessuto commerciale italiano ha subito una contrazione profonda: più di 140mila attività al dettaglio, tra negozi e ambulanti, hanno cessato l’attività. Il fenomeno è particolarmente visibile nei centri storici e nei piccoli comuni, dove la perdita di imprese incide non solo sull’economia locale ma anche sulla vivibilità degli spazi urbani.

