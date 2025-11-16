La Polizia di Stato di Benevento ha tratto in arresto due ragazzi di 18 e 17 anni per furto aggravato in danno del negozio Decathlon sito nel comprensorio di contrada San Vito.

Alle 15.20 di venerdì scorso agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico , a seguito di segnalazione di furto ricevuta dalla sala operativa, sono intervenuti nel sito attenzionato dove hanno scorto tre soggetti le cui caratteristiche corrispondevano a quelle fornite nella segnalazione relative agli autori del furto e pertanto hanno deciso di procedere al loro controllo.

