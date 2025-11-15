Le regionali sì ma per qualcuno l’obiettivo vero è costituito dall’appuntamento successivo, le provinciali, che dovrebbero essere calendarizzate tra qualche mese e che interesseranno il rinnovo del solo consiglio, nel mentre il presidente è in scadenza a luglio. Parliamo di Domenico Parisi, sindaco di Limatola ed ex vicepresidente nel governo della Rocca dei Rettori, che conta di proporre una lista, “Sannio Insieme”, alla quale daranno vita alcuni della rete di amministratori e cittadini che stanno condividendo tale progetto. Parisi, come detto qualche settimana fa, era dato in rotta di allontanamento da Forza Italia, partito di cui è (non risultano al momento dimissioni, magari le rassegnerà nei prossimi giorni) vicesegretario provinciale e componente della direzione nazionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia